Нейтрально-серые (ND) фильтры и творческая фотография

и творческая фотография
Фото:Владимир Алексеев
Текст:Владимир Алексеев
Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба «Российское Фото», Владимир Алексеев рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно — об ND-фильтрах.
18 мм, f/7,1, 3,2 с, ISO 400
«ND» — это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное — можно ли обойтись без них?
Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, — уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах — например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, — то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.
Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять
Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 — в 4 раза меньше, ND500 — в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 — 16 секунд, ну и так далее.
32 мм, f/8, 4 с, ISO 200
Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение — в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды — уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход — так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр — это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.
Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) — был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!
Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит — смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее... Как пример — вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях — кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом — одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:
27 мм, f/10, 0,6 с, ISO 100
Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться
Пример первый — если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от
Пример второй — допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое — тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.
Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, — и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.
А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале — когда сумерки только начинают сгущаться.
Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.
Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный — это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны — все, что связано с водой!
23 мм, f/5,6, 6 с, ISO 400
Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку — такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до
Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.
27 мм, f/5,6, 3,2 с, ISO 400
Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов
- Бурный ручей. Обычно хватает до
3-4 с.выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
- Слегка размытые в движении машины в городе. Выдержка примерно в 1/2 с. — если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
- Медленно проплывающие облака. Тут уже нужна выдержка от
10-15 секунд,тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
- Волна у берега. Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна — то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике — не бойтесь экспериментировать!
Главное правило — чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.
И второе правило — чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.
Если вы хотите дополнить эту статью или поделиться вашим опытом об использовании ND-фильтров — пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад узнать о любом вашем опыте, и будет интересно сравнить результаты!
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